Centinaia di fan truffati al concerto di Lady Gaga | Ho speso mille euro ma i biglietti erano tutti falsi Lo abbiamo scoperto all’entrata

Doveva essere una serata di festa, ma per molti è diventato un incubo collettivo. Centinaia fan di Lady Gaga, accorsi all’Unipol Forum di Assago per le due date italiane del 19 e 20 ottobre, sono rimasti fuori dai cancelli nonostante avessero tra le mani biglietti che credevano validi. Si stima che almeno duecento persone, solo nella serata di ieri, si sono scoperte vittime di una truffa che ha coinvolto biglietti falsi acquistati tramite la piattaforma di reseller « TicketSwap ». «Sulla piattaforma TicketSwap sono stati venduti biglietti falsi», racconta uno dei fan coinvolti. «Come me, oltre 200 persone sono rimaste bloccate ai cancelli intorno alle 19, impossibilitate a entrare, nonostante avessimo pagato oltre 500 euro a biglietto convinti di acquistare in sicurezza». 🔗 Leggi su Open.online