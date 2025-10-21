Cent’anni di vita amore e famiglia | festa a San Marco dei Cavoti per nonna Carmela
Tempo di lettura: 1 minuto San Marco dei Cavoti ha reso omaggio a Carmela Angelino, donna straordinaria che il 21 ottobre 2025 ha tagliato il traguardo del secolo di vita, testimone di dedizione, amore e forza familiare. La festeggiata è stata accolta all’ingresso del ristorante “Il Leone d’Oro” tra applausi e musica, grazie alla banda musicale di Molinara che ha reso l’atmosfera gioiosa e coinvolgente. La cerimonia è iniziata con la benedizione del parroco Don Luigi Ulano, seguita dal saluto del sindaco Angelo Marino, che ha consegnato a Carmela una targa commemorativa e 100 rose rosse, simbolo di riconoscenza da parte dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
