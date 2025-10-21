Censurare l’educazione sessuale a scuola non è neutralità ma una scelta con conseguenze concrete

di Marta Giuliani* Con il nuovo ddl “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, presentato dal ministro Giuseppe Valditara, un intero settore educativo rischia di essere cancellato per legge. Un testo apparentemente innocuo, che parla di “rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia”, ma che — nelle sue pieghe — introduce vincoli mai visti su un tema cruciale: l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane. Mai, in passato, la scuola aveva conosciuto un’attenzione legislativa tanto specifica per una materia extracurricOlare. L’articolo 1 del disegno di legge stabilisce che le scuole siano tenute a chiedere il consenso informato preventivo dei genitori per ogni attività legata a temi “attinenti alla sessualità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

