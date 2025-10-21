Cedolare secca al 26% per gli affitti brevi lo scontro | Vessazione No è il minimo
Divide la politica e le associazioni la proposta - infilata nella legge di bilancio, a quanto pare con buona parte delle forze di maggioranza che erano all'oscuro - di alzare al 26% la cedolare secca per tutti gli affitti brevi, compresa la prima unità immobiliare in locazione turistica. Forza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cedolare secca dal 21 al 26 per cento anche per chi affitta una sola casa. Forza Italia e il ministro Matteo Salvini prendono le distanze dalla bozza della manovra approvata dal Consiglio dei ministri - facebook.com Vai su Facebook
#MassimoGaravaglia a Sky economia sulla contrarietà della #Lega all'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, il peso dei dazi Usa, il contributo delle banche alla prossima manovra e l'ipocrisia del PD sulla spesa sanitaria. - X Vai su X
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Riporta tg24.sky.it
Cosa cambia con la manovra per gli affitti brevi? La nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia - La manovra 2026 aumenta al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi, con impatti su proprietari, turismo e centri storici. Si legge su blitzquotidiano.it
Più tasse per gli affitti brevi in Manovra: cedolare secca sale al 26% - All’interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26% ... Da quifinanza.it