Cedimento sulla SP 37b partono lavori di sistemazione | tratto di strada chiuso
Partiranno giovedì 23 ottobre i lavori di sistemazione della Strada Provinciale 37b, nel tratto compreso tra le località Postuman e Castagnè, interessato da un cedimento del versante di valle. La frana aveva già reso necessaria, nei mesi scorsi, l’istituzione del senso unico alternato e il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
