Cede un muro attiguo alla tratta stradale | rallentamenti e code sulla statale 163 Amalfitana

Ha ceduto un muro attiguo alla tratta stradale lungo la statale 163Amalfitana”: il traffico, in direzione Meta di Sorrento, è temporaneamente rallentato in corrispondenza del territorio comunale di Amalfi. L'interventoAl via, le operazioni le operazioni di pulizia della carreggiata, per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

