Cede un muro attiguo alla tratta stradale | rallentamenti e code sulla statale 163 Amalfitana
Ha ceduto un muro attiguo alla tratta stradale lungo la statale 163 “Amalfitana”: il traffico, in direzione Meta di Sorrento, è temporaneamente rallentato in corrispondenza del territorio comunale di Amalfi. L'interventoAl via, le operazioni le operazioni di pulizia della carreggiata, per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Immaginate un gruppo di ragazzi inglesi, ben educati, in giacca e cravatta, naufragati su su un’isola deserta. Il mare come muro, la foresta come labirinto, la libertà come promessa… e come trappola. È l’incipit di un romanzo che nel 1954 nessuno voleva legg - facebook.com Vai su Facebook