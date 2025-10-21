C’è un Parmigiano Reggiano sconosciuto che nasce in mezzo alle montagne dell’Appennino

Gamberorosso.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle stalle oltre i 600 metri alle pergole di fieno e ai battitori che scelgono le forme perfette: una Dop dentro la Dop, dove la fatica, l’altitudine e la flora dei pascoli diventano gusto, eleganza e identità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

