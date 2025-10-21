C’è Tim Burton a Firenze | la sua mostra alla Biennale e il premio alla carriera Artista visionario

Firenze, 21 ottobre 2025 – “Un artista visionario”. Grande emozione nell’ambito della Biennale di Firenze per il premio alla carriera che è stato conferito a Tim Burton. Il celebre regista, in questi giorni nel capoluogo toscano, ha ricevuto il riconoscimento da Jacopo Celona, direttore generale della Biennale stessa. Burton ha ricevuto il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera, in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte visiva e all’immaginario contemporaneo. E proprio nell’ambito e negli spazi della biennale, lo stesso Tim Burton presenta una mostra offrendo un’immersione nel suo universo creativo e visionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

