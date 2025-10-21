C’è anche il bacio chi è il nuovo amore Belen stavolta non sfugge | lui è famoso tra i vip

Superare tempeste personali e relazioni complicate può lasciare il desiderio di un’unica cosa: la leggerezza. È questo lo stato d’animo che sembra accompagnare oggi Belen Rodriguez, tornata a sorridere, a godersi la vita e, soprattutto, a lasciarsi corteggiare. Dopo un periodo di alti e bassi sentimentali, la showgirl argentina si mostra serena e radiosa, più desiderosa di conoscere che di legarsi. Del resto, come lei stessa ama ripetere, “sono le donne a scegliere l’uomo che le sceglierà”. Le sue ultime frequentazioni non sono state grandi storie d’amore, ma momenti di curiosità e libertà, tappe di un percorso che ha come unico scopo quello di sentirsi viva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it