CdS – Lazio Lotito davvero concederà carta bianca a Sarri sul mercato? Gli scenari possibili
2025-10-21 08:42:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: ROMA – Sarri, dal 12º posto, dice e ridice che “ sarà una stagione di sofferenza “. Fabiani, dal posto di comando, ricorda che “ questo gruppo ha fatto 84 gol l’anno scorso “. Sono stati 87, Coppe comprese. Sarri, che ha lavorato per evitare i 62 gol incassati a fronte degli 87 fatti, rievoca la presa per i fondelli estiva pensando a gennaio: “ Mi stanno dicendo che deciderò io chi è cedibile, se non mi prendono di nuovo per il c.. Il mercato potrebbe essere libero “. Fabiani, specialista moderatista, non apre e non chiude: “ Le valutazioni si faranno con Sarri, se ci renderemo conto di dover intervenire lo faremo “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
