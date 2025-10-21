Cdp record di richieste per la nuova emissione da 750 milioni | ordini per oltre 6 miliardi
Cassa depositi e prestiti torna sul mercato collocando con successo una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 mln, riservata agli investitori istituzionali. “L’emissione – si legge in una nota – ha registrato un significativo interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto 6,3 miliardi di euro, pari a oltre 8 volte l’offerta, provenienti da più di 110 investitori: la domanda più alta mai registrata da CDP nel segmento delle obbligazioni denominate in euro e dedicate agli investitori istituzionali, superando il record già raggiunto con l’emissione di febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
CDP establece un nuevo récord de mercado: bono de 750 millones de euros con pedidos superiores a 6 millones de euros. - Cassa Depositi e Prestiti colloca un nuovo bond decennale da 750 milioni di euro con domanda otto volte superiore all’offerta. Riporta firstonline.info