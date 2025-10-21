Cavallari Abruzzo Insieme | Treni regionali gratis anche per vigili del fuoco e militari della capitaneria di porto

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garantire la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni regionali anche a vigili del fuoco e capitaneria di porto. A chiederlo, con una risoluzione presentata in commissione Territorio, ambiente e infrastrutture, è il consigliere regionale Giovanni Cavallari (Abruzzo Cavallari) per colmare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

cavallari abruzzo insieme treniCavallari (Abruzzo Insieme): "Treni regionali gratis anche per vigili del fuoco e militari della capitaneria di porto" - Il consigliere regionale chiede alla Regione di impegnarsi con Tua affinché sia lei a cambiare la Carta d ... Secondo ilpescara.it

CAVALLARI: «SUI TRENI REGIONALI, ANCHE VIGILI DEL FUOCO E MILITARI DELLA CAPITANERIA VIAGGINO GRATIS IN DIVISA, COME POLIZIOTTI E CARABINIERI» - Il Consigliere regionale Giovanni Cavallari, del gruppo Abruzzo Insieme, ha depositato oggi una risoluzione in II Commissione (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) per chiedere l’estensione del bene ... Come scrive certastampa.it

MOBILITA’ AGEVOLATA PER VIGILI DEL FUOCO E CAPITANERIA SU TRENI REGIONALI: RISOLUZIONE CAVALLARI - L’AQUILA – Estensione del beneficio della circolazione agevolata sui treni regionali anche ai componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Secondo abruzzoweb.it

