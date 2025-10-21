Catturato a Qualiano il latitante Alessandro Marasco ricercato dal 2024 e legato al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

QUALIANO (NAPOLI), 21 OTTOBRE 2025 – È finita la fuga di Alessandro Marasco, 35 anni, di Marano di Napoli, considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta e ricercato dal mese di agosto 2024. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna nella vicina Qualiano, dopo oltre un anno di latitanza trascorso in gran parte in Spagna. Marasco è stato individuato davanti a un bar, dove stava conversando con alcune persone. I militari, che da tempo ne monitoravano i movimenti, sono intervenuti con un’operazione fulminea: il latitante non ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Catturato a Qualiano il latitante Alessandro Marasco, ricercato dal 2024 e legato al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

