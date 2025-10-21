Caterina Balivo chi è il ricco marito Guido Maria Brera ex di Serena Autieri | Fu un colpo di fulmine

Caterina Balivo e Guido Maria Brera si sono conosciuti di persona a una cena: “ È stato un colpo di fulmine. Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato “, ha raccontato il manager ai microfoni di Vanity Fair. In realtà, il manager l’aveva già notata in precedenza grazie a una fotografia: “ Tutto è cominciato nell’estate 2009, ero in barca con delle amiche che guardavano la foto di un bellissimo uomo. Io mi accorgo che accanto a lui c’era una donna altrettanto bella, ed era Caterina. L’ottobre seguente, una delle persone che era in barca con me, mi invita a una cena a Roma dicendomi che ci sarebbe stata anche la donna della foto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

