Catch Imprò Halloween Edition venerdì 31 ottobre presso Xlab a Cavallino

Venerdì 31 ottobre (ore 20:30 - ingresso € 15, prenotazione obbligatoria) presso XLab Sala arti performative e digitali a Cavallino, Improvvisart presenterà il Catch Imprò Halloween Edition, il Fight Club dell’Improvvisazione Teatrale nella notte più spaventosa dell’anno. Una serata tra brividi e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

