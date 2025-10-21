Cataratta congenita e afachia nei bambini | le patologie del cristallino

Il cristallino è una piccola lente trasparente che si trova all’interno dell’occhio, tra l’iride e il corpo vitreo. La sua funzione, spiega la Fondazione Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è quella di mettere a fuoco le immagini sulla retina, permettendo di vedere in modo nitido da vicino e da lontano. Con il tempo può però perdere la sua trasparenza (opacizzarsi), dando origine alla cataratta. In alcuni casi questo disturbo può essere congenito e, se non trattata tempestivamente, compromettere lo sviluppo della vista. Parliamo di una condizione, la cataratta congenita, che secondo le stime dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, colpisce il 10-15% dei bambini e che rappresenta una delle principali cause di cecità nell’infanzia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Cataratta congenita e afachia nei bambini: le patologie del cristallino

Scopri altri approfondimenti

Cataratta congenita e afachia nei bambini: le patologie del cristallino - Scopriamo quali sono i segnali d'allarme che i genitori devono monitorare per riconoscere la cataratta congenita e intervenire prontamente. Segnala gravidanzaonline.it

Cataratta congenita, le storie in un libro. La mamma di Mira: «La ricerca di una causa mi ha tormentato a lungo. Oggi è afachica, ma con i suoi occhiali che definiamo ... - Un mondo visto attraverso una nebbia fitta, una luce offuscata che impedisce di distinguere i contorni, i volti e i colori: è la realtà che si presenta dinanzi agli occhi dei bambini nati con ... Segnala vanityfair.it

Cataratta congenita, bimbo di 5 anni torna a vedere dopo l'operazione - Un'operazione delicata che si è conclusa con successo, quella alla quale martedì scorso si è sottoposto un bambino di appena cinque anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it