Cataratta congenita e afachia nei bambini | le patologie del cristallino

Il cristallino è una piccola lente trasparente che si trova all’interno dell’occhio, tra l’iride e il corpo vitreo. La sua funzione, spiega la Fondazione Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è quella di mettere a fuoco le immagini sulla retina, permettendo di vedere in modo nitido da vicino e da lontano. Con il tempo può però perdere la sua trasparenza (opacizzarsi), dando origine alla cataratta. In alcuni casi questo disturbo può essere congenito e, se non trattata tempestivamente, compromettere lo sviluppo della vista. Parliamo di una condizione, la cataratta congenita, che secondo le stime dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, colpisce il 10-15% dei bambini e che rappresenta una delle principali cause di cecità nell’infanzia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Cataratta congenita e afachia nei bambini: le patologie del cristallino

