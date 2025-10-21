Catanzaro-Palermo vietata la vendita dei biglietti ai tifosi rosanero residenti nella provincia

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per “motivi di ordine pubblico” il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Palermo per l'incontro che sabato 25 ottobre la formazione rosanero giocherà al Ceravolo per il campionato di serie B. "Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

