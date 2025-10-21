Catania turista dimentica lo zaino con documenti e 3.500 euro sul treno | la Polizia lo recupera

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme e la richiesta di aiuto. Appena si è accorto di aver dimenticato sul treno lo zaino con documenti e denaro, un turista straniero di 72 anni ha immediatamente chiesto aiuto alla Polizia di Stato. L’uomo, in viaggio tra una coincidenza e l’altra, si era reso conto di aver lasciato il bagaglio a bordo di un treno regionale, probabilmente a causa di un momento di distrazione. Le ricerche della Polizia Ferroviaria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria della stazione di Catania Centrale si sono subito attivati per rintracciare lo zaino. Grazie alla collaborazione con il personale di FS Security, ancora presente sul convoglio, è stato possibile individuare e recuperare rapidamente il bagaglio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, turista dimentica lo zaino con documenti e 3.500 euro sul treno: la Polizia lo recupera

Altre letture consigliate

TVA Sicilia. . In vacanza a Catania, un turista ruba champagne ed aspirapolvere dopo il soggiorno in un hotel. Denunciato per furto aggravato dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

Catania, dimentica sul treno uno zaino con 3500 euro, recuperato dalla polizia - Gli agenti della Polizia ferroviaria della stazione ‘Catania centrale’ hanno avviato le ricerche e, sentito il personale Fs Security ancora sul treno, è stato possibile recuperare il bagaglio ... Scrive livesicilia.it

Dash cam incastra ladro: arrestati due a Catania dopo furto, tamponamento e inseguimento - Il turista polacco, quando è tornato alla sua auto parcheggiata in viale Kennedy, si è accorto che mancavano i suoi effetti personali e ha chiamato la polizia ... Da lasicilia.it

Rubano zaini e borse lasciati in auto da un turista e scappano, arrestati - Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato zaini e borse rubate, che sono stati così restituiti al proprietario ... Riporta grandangoloagrigento.it