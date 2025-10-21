Catania risponde a un' inserzione come badante | 60enne la sequestra e la violenta per un mese

La vittima, 44 anni, era obbligata a bere birra contro la propria volontà per poi subire le violenze sessuali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, risponde a un'inserzione come badante: 60enne la sequestra e la violenta per un mese

Risponde ad un'inserzione per badante, ma viene sequestrata e violentata per un mese: donna in salvo a Palagonia - I carabinieri di Palagonia hanno arrestato in flagranza un sessantenne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una donna di ... Secondo catania.gds.it

Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato - Una volta che la 44enne romena si è presentata, l'ha sequestrata per un mese, violentandola ... Lo riporta tg24.sky.it