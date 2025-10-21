Catania Jazz | 42° stagione al via il 23 ottobre con Cedric Hanriot & Time is color
Prende il via il 23 ottobre al Teatro Metropolitan la 42° stagione concertistica di Catania Jazz. Si parte col primo dei 13 concerti previsti in cartellone, il gruppo di Cedric Hanriot & Time is color, giunto a un passo dalla vittoria negli ultimi Grammy Award. Time is Color Vol. 2 è il nuovo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
