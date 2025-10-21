Catania | controlli a tappeto raffica di sanzioni contro il degrado urbano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta dei Carabinieri e della Polizia Locale. Un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, in collaborazione con i militari del C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e il personale della Polizia Locale. L’obiettivo principale era quello di rafforzare la vigilanza nel centro storico del capoluogo etneo, concentrandosi sulle zone maggiormente colpite da degrado urbano e comportamenti illeciti. Violazione di DASPO e foglio di via. Durante le verifiche in piazza Paolo Borsellino, i militari hanno individuato un 37enne di Belpasso, già noto alle Forze dell’Ordine, che violava il DASPO urbano e il foglio di via obbligatorio dal Comune di Catania, provvedimento emesso a suo carico per precedenti reati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

