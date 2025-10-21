Catania condizioni igieniche ' horror' nei ristoranti | il video e la quantità di cibo sequestrata

Task force della Polizia di Stato sanziona locali a Catania per irregolarità igieniche, lavorative e alimentari. Sequestri e sospensioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, condizioni igieniche 'horror' nei ristoranti: il video e la quantità di cibo sequestrata

Argomenti simili trattati di recente

? ANCORA CAOS E TRAFFICO IN TILT SULLA A19 PALERMO-CATANIA | Auto si ribalta, 4 feriti, uno in gravi condizioni leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/11/ancora-caos-e-traffico-in-tilt-sulla-a19-palermo-catania-auto-si-ribalta-4-feriti-uno-in-gravi-co Vai su Facebook

Condizioni igieniche precarie e lavoratori in nero, sanzioni e chiusure - Controlli della task force della Questura di Catania su due ristoranti di Acitrezza, chiusa un'attività e sanzioni per un'altra Operazione di controllo della task force coordinata dalla Polizia di ... Da rainews.it