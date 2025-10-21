Catania-Benevento dopo la falsa partenza è iniziata la prevendita per il settore ospiti

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche se con qualche ritardo, è iniziata la prevendita per il settore ospiti del “Massimino” di Catania dove domenica prossima il Benevento farà visita alla compagine etnea. I tagliandi, in un primo momento dati erroneamente per esauriti dalla piattaforma 40 minuti dopo l’orario di inizio (ieri alle 16), sono ora acquistabili sul circuito TicketOne e nelle rivendite fisiche autorizzate al costo di 16 euro ai quali andranno aggiunte le commissioni. 1200 i biglietti a disposizione della tifoseria giallorossa, ma la grande distanza dalla Sicilia impedirà inevitabilmente un esodo di massa, anche se saranno comunque in buon numero i sostenitori della Strega per supportare la squadra di Auteri in uno dei crocevia più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

