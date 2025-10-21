Pochi giorni a una Lucca Comics & Games che promette di esaltare il 2025 del gioco da tavolo: Giochi Uniti torna in fiera con anteprime, autori e appuntamenti pensati per coinvolgere ogni pubblico. Dal Padiglione Carducci al Real Collegio – Area Kids, un percorso che intreccia novità e classici, tra esperienze, tornei e incontri. Tornei . L'articolo Catan da record e day one: Giochi Uniti scalda Lucca Comics & Games è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

