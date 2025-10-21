Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 21 ottobre 2025 - A bordo di un’auto, è stato fermato dai carabinieri della caserma locale in piazza IV Novembre, nel centro storico di Castelnovo Sotto. Al volante un giovane di 24 anni, che alla vista dei militari, prima del controllo, è stato notato lanciare qualcosa a terra. Ma il tentativo di passare inosservato non è riuscito, con i carabinieri che hanno raccolto l’involucro contenente una ventina di grammi di hashish, divisa in tre parti. Il giovane, residente nella Bassa Reggiana, è stato identificato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, trovato in centro con l'hashish nell'auto