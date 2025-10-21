Castellammare la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria
La società gialloblù in amministrazione giudiziaria per sospetta violazione del codice antimafia: lo fa sapere la Questura di Napoli. Doccia fredda per i tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
