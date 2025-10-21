Castellabate ritorna la statua del Milite Ignoto in Piazza Lucia

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso d’opera i lavori di ricollocazione del Milite Ignoto in Piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate. Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

castellabate ritorna statua militeCastellabate: a lavoro per il ripristino del Milite Ignoto in Piazza Lucia - Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro ... Si legge su infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Castellabate Ritorna Statua Milite