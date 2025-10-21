Castellabate ritorna la statua del Milite Ignoto in Piazza Lucia
Sono in corso d’opera i lavori di ricollocazione del Milite Ignoto in Piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate. Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro. Un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
