Castelfranco si prepara all' ottava edizione del Mercato straordinario

Pisatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di festa e la conferma di una manifestazione ormai divenuta tradizionale a Castelfranco. Il comune sta allestendo per domenica prossima, 26 ottobre, l'ottava edizione del Mercato straordinario. Una giornata che porterà ambulanti ed espositori in tutto il paese. Il Mercato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

