Castagnata e frittelle con le Parrocchie di Lavagna | giochi per ragazzi nel centro storico
Domenica 26 ottobre, dalle 15 alle 18:30, le Parrocchie di Lavagna organizzano la tradizionale Castagnata in piazza Marconi con giochi, frittelle e naturalmente caldarroste a volontà.A partire dalle 16 via alle numerose attività organizzate per bambini e ragazzi lungo le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
