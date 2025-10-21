Castagnata degli Alpini a Santa Margherita Ligure con caldarroste e bevande

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre torna la Castagnata degli Alpini a Santa Margherita Ligure, a cura del locale Gruppo Alpini con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure.A partire dalle ore 14, sul lungomare di Ghiaia, distribuzione di caldarroste e bevande. Le oblazioni verranno destinate al Fondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ad Ardesio castagnata con gli Alpini - Maninetti in collaborazione con Gruppo Alpini Ardesio, organizzano la Castagnata con gli Alpini. Si legge su bergamonews.it

Castagnata con gli alpini - Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... ecodibergamo.it scrive

Castagnata degli Alpini. Grande successo in ricordo di Fabio Nutini - Gruppo Alpini Comune di Coreglia organizza la "Grande Mondinata Alpina Bruno Bertoncini" con quintali di castagne, 19 kg di farina di castagne DOP e 60 litri di vino. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Castagnata Alpini A160santa Margherita