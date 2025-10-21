Cassonetti dello sporco pieni alle Golosine | è polemica sulla gestione dei rifiuti a Verona

Veronasera.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, in alcune vie del quartiere Golosine a Verona, in particolare via Ombrone, via Aniene e via Bisenzio, diversi cassonetti risultano pieni da tempo, generando disagi ai residenti. La situazione ha suscitato un acceso confronto politico sulla gestione del servizio di raccolta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cassonetti Sporco Pieni Golosine