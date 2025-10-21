Cassino walk for the cure
Torna a Cassino “Walk for the Cure”! L'iniziativa promossa da Komen Italia è una passeggiata solidale nata per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oltre che per raccogliere fondi per la lotta ai tumori del seno. Nella scorsa edizione, oltre 18.000 partecipanti in tutta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grande partecipazione oggi al Parco Matusa di Frosinone per la “Walk for the Cure”, la camminata benefica organizzata per sostenere la ricerca e la prevenzione dei tumori. Migliaia di persone hanno preso parte all’iniziativa, percorrendo insieme vial - facebook.com Vai su Facebook
Frascati – Torna Walk for the cure: sabato 18 ottobre la solidarietà in marcia contro i tumori - Frascati torna a colorarsi di rosa con la “Walk for the Cure”, la passeggiata solidale a sostegno dei progetti di Susan G. castellinotizie.it scrive