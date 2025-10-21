Cassino walk for the cure

Frosinonetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a CassinoWalk for the Cure”! L'iniziativa promossa da Komen Italia è una passeggiata solidale nata per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oltre che per raccogliere fondi per la lotta ai tumori del seno. Nella scorsa edizione, oltre 18.000 partecipanti in tutta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Frascati – Torna Walk for the cure: sabato 18 ottobre la solidarietà in marcia contro i tumori - Frascati torna a colorarsi di rosa con la “Walk for the Cure”, la passeggiata solidale a sostegno dei progetti di Susan G. castellinotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cassino Walk For The