Cassino attimi di panico in via San Marco | incendio in un condominio evacuati i residenti

Frosinonetoday.it | 21 ott 2025

Una serata tranquilla si è trasformata in pochi istanti in un momento di grande paura per i residenti di via San Marco a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Un incendio improvviso, partito all’interno di un condominio, ha costretto all’evacuazione dell’intero palazzo, tra fumo, sirene. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

