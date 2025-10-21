Cassia chiusa ad Acquapendente per incidente | un camion è finito fuori strada

Viterbotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso un tratto della strada statale 2 “Via Cassia” ad Acquapendente a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre. Il sinistro si è verificato al chilometro 133,800 e ha coinvolto un mezzo pesante che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente nel viterbese: scontro tra tir e mezzo agricolo a Sutri, chiusa la Cassia - La SS 2 Cassia è temporaneamente chiusa al traffico a Sutri, in provincia di Viterbo, all'altezza del km 46, a causa di un incidente. Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cassia Chiusa Acquapendente Incidente