Cassano | Leao è un giocatore scarso non sa giocare incespica

Mentre Lele Adani ha deposto l’ascia fai guerra nei confronti di Allegri, difronte al suo Milan lo stesso non si può dire di Antonio Cassano. L’ex attaccante Cassaando la partita tra Milan e Fiorentina a ‘Viva El Futbol’ l’ha definita fatiscente con un solo calciatore di livello (Modric): « Una partita fatiscente, una Fiorentina inguardabile, rossoneri aiutati dalla papera di De Gea. Come dice il mio amico Lele arriverà Padre tempo, è arrivato per Mourinho, arriverà pure per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica. Farà fatica ad arrivare nelle prime 4 della Serie A. Se ci riuscirà diranno che ha fatto il miracolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cassano: «Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica»

Argomenti simili trattati di recente

#Cassano: «#Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica» «Qualcuno mi deve spiegare se il #Milan è meritatamente lì, per i risultati sì, ma per le prestazioni no, è inguardabile, perché lo è, nessuno può dirmi il contrario». https://www.ilnapolista.it/2 Vai su Facebook

Cassano: “Leao scarso e sopravvalutato. Padre tempo arriverà pure per Allegri e…” - X Vai su X

Cassano: “Leao scarso e sopravvalutato. Padre tempo arriverà pure per Allegri e…” - "Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia e si crede Ronaldinho", dice Cassano ... Come scrive msn.com

Cassano disintegra il Milan: “Allegri faticherà ad arrivare tra i primi 4, Leao è scarso” - Antonio Cassano nella trasmissione 'VIva El Futbol' ha criticato aspramente il gioco del Milan e nel suo mirino ha messo Leao e il tecnico Massimiliano ... Segnala fanpage.it

Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro” - Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina ... Lo riporta fanpage.it