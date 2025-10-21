Cassano | Leao è un giocatore scarso non sa giocare incespica

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Lele Adani ha deposto l’ascia fai guerra nei confronti di Allegri, difronte al suo Milan lo stesso non si può dire di Antonio Cassano. L’ex attaccante Cassaando la partita tra Milan e Fiorentina a ‘Viva El Futbol’ l’ha definita fatiscente con un solo calciatore di livello (Modric): « Una partita fatiscente, una Fiorentina inguardabile, rossoneri aiutati dalla papera di De Gea. Come dice il mio amico Lele arriverà Padre tempo, è arrivato per Mourinho, arriverà pure per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica. Farà fatica ad arrivare nelle prime 4 della Serie A. Se ci riuscirà diranno che ha fatto il miracolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cassano leao 232 un giocatore scarso non sa giocare incespica

© Ilnapolista.it - Cassano: «Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica»

Argomenti simili trattati di recente

cassano leao 232 giocatoreCassano: “Leao scarso e sopravvalutato. Padre tempo arriverà pure per Allegri e…” - "Leao &#232; un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia e si crede Ronaldinho", dice Cassano ... Come scrive msn.com

cassano leao 232 giocatoreCassano disintegra il Milan: “Allegri faticherà ad arrivare tra i primi 4, Leao &#232; scarso” - Antonio Cassano nella trasmissione 'VIva El Futbol' ha criticato aspramente il gioco del Milan e nel suo mirino ha messo Leao e il tecnico Massimiliano ... Segnala fanpage.it

cassano leao 232 giocatoreCassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro” - Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cassano Leao 232 Giocatore