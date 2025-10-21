Cassano disintegra il Milan | Allegri faticherà ad arrivare tra i primi 4 Leao è scarso

Antonio Cassano nella trasmissione 'VIva El Futbol' ha criticato aspramente il gioco del Milan e nel suo mirino ha messo Leao e il tecnico Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

**LA GRANDE SETE** di Erica Cassano L’opera prima, il fortunato esordio della giovane scrittrice potentina Erica Cassano, è un romanzo che racconta, con unica voce, un’epopea corale, quella della città di Napoli durante uno dei periodi più difficili e travagli Vai su Facebook

Cassano disintegra il Milan: “Allegri faticherà ad arrivare tra i primi 4, Leao è scarso” - Antonio Cassano nella trasmissione 'VIva El Futbol' ha criticato aspramente il gioco del Milan e nel suo mirino ha messo Leao e il tecnico Massimiliano ... fanpage.it scrive

Milan, Cassano torna all’attacco: volano parole pesantissime su Allegri - Antonio Cassano è tornato a parlare del Milan rilasciando dichiarazioni, anche su mister Allegri, destinate a far discutere ... Scrive spaziomilan.it

Milan, Cassano cambia obiettivo: non c’è più solo Allegri nel mirino. L’attacco a Zazzaroni dopo la frase su Modric - Di mezzo c'è sempre Max Allegri, che secondo il noto giornalista avrebbe contribuito alla crescita di Luka Modric: mi viene da vomitare, la ... sport.virgilio.it scrive