Area stazione e nuova passerella ciclopedonale di collegamento fra Nord e Sud dei binari, i lavori mettono il turbo, e finalmente da Rfi arrivano le "finestre" per la posa: il "varo" del manufatto sarà la notte fra il 24 e 25 novembre o la successiva, fra il 25 e il 26. Il lavoro delle imprese prosegue senza sosta. Resta fissata alla fine di gennaio 2026, su carta, la consegna ultima della struttura: alla posa della passerella, da svolgersi obbligatoriamente a traffico dei treni fermo, e di notte per ridurre al minimo i disagi, seguiranno interventi a corredo e burocrazia. Il termine è perentorio, l’opera, del valore di oltre 800mila euro, è finanziata con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano, cantieri in stazione. La passerella è (quasi) pronta: posa tra il 24 e il 26 novembre