Caso Venditti nuovo sequestro di pc e tablet | Brescia teme la cancellazione delle prove

I computer e i telefoni dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti restano sotto sequestro. Il Tribunale del Riesame ne aveva ordinato la restituzione, ma la Procura di Brescia è intervenuta prima che gli apparecchi fossero riconsegnati, ottenendo un nuovo provvedimento cautelare. Questa volta il sequestro non riguarda l’indagine sul delitto di Garlasco, per cui Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari, ma l’inchiesta più ampia sui presunti anni di malaffare nella Procura di Pavia. Nel fascicolo bresciano compaiono anche accuse di corruzione e peculato a carico di Venditti e del pubblico ministero Paolo Mazza, suo stretto collaboratore. 🔗 Leggi su Open.online

