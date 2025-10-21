Caso Sinner quando Federer diceva | Ho vinto la Coppa Davis e ora non voglio più giocarla È stata un grande peso per tutta la carriera

“L’ho giocata per tanto tempo e credo che dopo averla vinta posso finalmente fare quello che mi pare e piace, per essere onesti”. Roger Federer annunciava così nel 2015 la sua rinuncia alla Coppa Davis in programma meno di un mese dopo. Circostanze diverse, età diverse, ma situazione per certi aspetti molto simile a quella che sta vivendo oggi Jannik Sinner. L’altoatesino è infatti al centro delle polemiche dopo aver rinunciato alla Coppa Davis 2025, con le finali in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Situazione simile perché Sinner – come Federer in quel momento – è oggi uno dei migliori giocatori al mondo e perché come lo svizzero ha ufficializzato la sua decisione a ridosso della competizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

