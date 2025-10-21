Caso Sinner Panatta | ‘Alla Davis non avrei mai detto no’ Pietrangeli duro Barazzutti lo difende

Le parole di Adriano Panatta. La scelta di Jannik Sinner di rinunciare alla Final Eight di Coppa Davis continua a dividere il mondo del tennis italiano. Uno dei commenti più duri arriva da Adriano Panatta, che dalle colonne del Corriere della Sera esprime tutto il suo dissenso: «Io alla Davis non avrei mai rinunciato, e se qualcuno della squadra l’avesse fatto sarebbero stati i compagni e il capitano, prima ancora della federazione, a chiedere spiegazioni nel modo più duro possibile». Panatta, simbolo del tennis azzurro degli anni ’70, ammette di sentirsi «un dinosauro parlante» davanti alla nuova mentalità sportiva dei professionisti: «A me e a Paolo, a Corrado e Tonino, e prima ancora a Pietrangeli e a tutti gli altri, non sarebbe mai passato per la mente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Sinner, Panatta: ‘Alla Davis non avrei mai detto no’, Pietrangeli duro, Barazzutti lo difende

