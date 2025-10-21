Arriverà prima della fine della legislatura la sentenza del Tribunale di Milano per Daniela Santanchè, imputata di falso in bilancio con altri 15 fra manager e sindaci delle società Visibilia per i conti il 2016 e il 2022. È quanto emerge dall’udienza di ammissione prove che si è tenuta in mattinata di fronte al nuovo collegio di giudici della seconda sezione penale. Dopo la sostituzione di 2 magistrati su 3 per trasferimento in altri ruoli e una lunga fase processuale fatta di eccezioni sollevate dalle difese, il presidente Giuseppe Cernuto, con le colleghe Paola Filippini e Alessandra Di Fazio, ha fissato un fitto calendario di 14 udienze per arrivare al verdetto sulla ministra del Turismo entro il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Santanchè, sentenza entro un anno: l’accusa è falso in bilancio