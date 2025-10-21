Caso Milena Mancini | nella chirurgia estetica la sicurezza deve sempre venire prima di qualsiasi promessa

La vicenda di Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice e agente immobiliare di Isola del Liri, ha profondamente scosso l’opinione pubblica. La donna è deceduta a Istanbul dopo venti giorni di terapia intensiva, in seguito a una complicanza insorta durante una liposuzione eseguita in una clinica privata del luogo. Trasferita d’urgenza in un ospedale universitario della capitale turca, non si è più ripresa. Il suo caso riaccende l’attenzione sul fenomeno del cosiddetto “turismo medico”, e in particolare su quello della chirurgia estetica low cost, un settore in rapida crescita ma non privo di insidie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

