Caso Mieli-candidata palestinese Fatayer dopo post su Fb | Disattenzione in rilancio video nazismo mi ripugna
Non si placa la polemica scatenata dalle parole di Paolo Mieli sulla candidata di Avs alle Regionali in Campania Souzan Fatayer, definita dal giornalista “palestinese napulitana in leggero sovrappeso” durante la trasmissione di Radio 24 ’24 Mattino’. Il quotidiano il Tempo ha rilanciato un post di un utente di Facebook, ripostato mesi fa dalla donna con un video in cui parla l’ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dal commento: “ Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler “. “Stamattina il quotidiano ‘Il Tempo’ mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano”, afferma Fatayer. 🔗 Leggi su Lapresse.it
