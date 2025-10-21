Caso Juve Stabia Gratteri | Società diventata strumento dei clan
Disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia, società calcistica che milita in serie B. Il provvedimento è stato emesso per violazioni del Codice Antimafia: nei confronti della società è stato eseguito un decreto applicativo della misura di prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. ilfattoquotidiano.it scrive
Caos Juve Stabia, l'ombra della camorra sul club campano. Gratteri: "Tutta la gestione era in mano ai clan" - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Si legge su msn.com
Juve Stabia, “tutta la gestione nelle mani della camorra”. Disposta l’amministrazione controllata - Il procuratore antimafia Melillo: “Quadro allarmante, in questo clima possibili tragedie come quella di Rieti”. Da quotidiano.net