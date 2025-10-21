Caserta focus su disagio giovanile bullismo e cyberbullismo l’iniziativa all’Istituto Buonarroti
Giovedì 23 ottobre, un importante convegno all’I.T.S. Michelangelo Buonarroti vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti di UNICEF e Cittadinanzattiva per analizzare e contrastare i fenomeni di disagio e violenza tra gli adolescenti. CASERTA. Un’iniziativa di alto profilo per accendere i riflettori su tematiche cruciali che coinvolgono la salute psicologica e la sicurezza dei giovani. Giovedì 23 ottobre, con inizio alle ore 10:30, l’ Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta, in Viale Michelangelo Buonarroti, 1, ospiterà il convegno dal titolo “DISAGIO GIOVANILE, IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
