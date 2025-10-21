Caserta allarme del braccialetto elettronico | la Polizia arresta un uomo che perseguitava la ex compagna

Un uomo russo è stato arrestato a Caserta per stalking e resistenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caserta, allarme del braccialetto elettronico: la Polizia arresta un uomo che perseguitava la ex compagna

Leggi anche questi approfondimenti

La vendemmia 2025 è a rischio per carenza di manodopera soprattutto nelle province di Avellino. Benevento e Caserta. E’ l’allarme lanciato da Confagricoltura Campania. #itv - facebook.com Vai su Facebook

#Stadio del Nuoto chiuso a #Caserta, allarme ragazzi #autistici - X Vai su X

Caserta, allarme del braccialetto elettronico: la Polizia arresta un uomo che perseguitava la ex compagna - Un uomo russo è stato arrestato a Caserta per stalking e resistenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Si legge su virgilio.it

Si avvicina all’ ex e scatta l’allarme del braccialetto elettronico: ARRESTATO - L'uomo è stato arrestato per il mancato rispetto della misura cautelare personale prescritta e per resistenza a Pubblico Ufficiale ... casertace.net scrive

Castel Volturno, braccialetto in allarme: uomo arrestato per violazione divieto avvicinamento all’ex - Il braccialetto elettronico ha suonato, la sala operativa ha lanciato l’alert e la Volante è arrivata: a Castel Volturno un uomo ... Si legge su pupia.tv