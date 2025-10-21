Case popolari Oteri chiede di convocare la Patrimonio Spa | Sul Pinqua servono risposte per 1.200 famiglie
Emergenza abitativa ancora al centro del dibattito politico a Messina. Il capogruppo della Lega–Prima l’Italia, Cosimo Oteri, ha chiesto la convocazione urgente dei vertici di Patrimonio Messina S.p.A. e dell’assessore ai Rapporti con la partecipata, Roberto Cicala, per chiarire tempi e modalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ALLOGGI SAP - Servizi Abitativi Pubblici Si informa che è aperto il nuovo Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di assegnazione in locazione di alloggi SAP-Servizi Abitativi Pubblici (ex case popolari). Gli interessati possono presentare domanda, e Vai su Facebook
Case popolari, a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro: “Arretrati di 30 anni da restituire subito, rischio bomba sociale” di Youssef Taby - X Vai su X
Case popolari, a Roma l’Ater chiede fino a 200mila euro: “Arretrati di 30 anni da restituire subito, rischio bomba sociale” - Migliaia di inquilini delle periferie romane ricevono richieste di pagamento per debiti prescritti. Da ilfattoquotidiano.it
Bollette raddoppiate nelle case popolari, l’Unione Inquilini chiede conto ad Aler e Regione - Aumenti fino al 70% sul riscaldamento nelle case popolari e conguagli da centinaia di euro a famiglia. Riporta bergamonews.it