Case popolari Oteri chiede di convocare la Patrimonio Spa | Sul Pinqua servono risposte per 1.200 famiglie

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergenza abitativa ancora al centro del dibattito politico a Messina. Il capogruppo della Lega–Prima l’Italia, Cosimo Oteri, ha chiesto la convocazione urgente dei vertici di Patrimonio Messina S.p.A. e dell’assessore ai Rapporti con la partecipata, Roberto Cicala, per chiarire tempi e modalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

