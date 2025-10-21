Case popolari interpellanza Pd sull' incuria alle ' Torri' di Sant' Egidio | Ascensori rotti e cantine inaccessibili

Il Pd solleva ufficialmente il caso delle ‘Torri’ di Sant'Egidio, case popolari in stato di incuria con diverse problematiche. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Rocco De Luca, ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco e alla giunta comunale “per richiamare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

