Case popolari interpellanza Pd sull' incuria alle ' Torri' di Sant' Egidio | Ascensori rotti e cantine inaccessibili

Cesenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd solleva ufficialmente il caso delle ‘Torri’ di Sant'Egidio, case popolari in stato di incuria con diverse problematiche. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Rocco De Luca, ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco e alla giunta comunale “per richiamare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Case popolari, la denuncia del Pd: «In Lombardia una su quattro è vuota, nessun sostegno ai Comuni per riqualificare gli alloggi sfitti» - Poco meno di uno su quattro sui 161 mila totali in regione, contando sia gli stabili Aler, sia quelli ... Si legge su milano.corriere.it

Case popolari, 30 da assegnare ma è stallo. Sindacati a Bandecchi: «Risolvere o protesta» - Si è riunita l’ultima volta a luglio la commissione del Comune di Terni per l’assegnazione alloggi popolari. umbria24.it scrive

Case popolari, 414 alloggi sfitti. Il Pd: dato allarmante - In materia di case popolari bisogna cambiare marcia e avere una visione. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Case Popolari Interpellanza Pd