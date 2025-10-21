Sette sacchi di rifiuti: è il bilancio della mattinata di pulizia nell’area della Cascina dei Poveri, nel rione Beata Giuliana. All’opera i volontari dell’associazione Riabitare con il presidente, il professor Tito Olivato, da alcuni anni impegnato per la salvaguardia e il recupero dello storico complesso, fino ai primi anni Settanta del secolo scorso ancora abitato. In occasione della " giornata del verde pulito " i volontari, con guanti e attrezzi adeguati, si sono messi al lavoro, da raccogliere c’era purtroppo di tutto, vetro, radici, residui di sfalcio, alcuni pali in ferro, e anche ingombranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cascina dei Poveri. Maxi pulizia in attesa del recupero