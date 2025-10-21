Cascina dei Poveri Maxi pulizia in attesa del recupero

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette sacchi di rifiuti: è il bilancio della mattinata di pulizia nell’area della Cascina dei Poveri, nel rione Beata Giuliana. All’opera i volontari dell’associazione Riabitare con il presidente, il professor Tito Olivato, da alcuni anni impegnato per la salvaguardia e il recupero dello storico complesso, fino ai primi anni Settanta del secolo scorso ancora abitato. In occasione della " giornata del verde pulito " i volontari, con guanti e attrezzi adeguati, si sono messi al lavoro, da raccogliere c’era purtroppo di tutto, vetro, radici, residui di sfalcio, alcuni pali in ferro, e anche ingombranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cascina dei poveri maxi pulizia in attesa del recupero

© Ilgiorno.it - Cascina dei Poveri. Maxi pulizia in attesa del recupero

Altri contenuti sullo stesso argomento

cascina poveri maxi puliziaCascina dei Poveri. Maxi pulizia in attesa del recupero - Sette sacchi di rifiuti: è il bilancio della mattinata di pulizia nell’area della Cascina dei Poveri, nel rione ... Come scrive ilgiorno.it

Cascina dei Poveri. Grandi pulizie con i volontari - Dopo “Bimbinfesta”, la festa delle famiglie con giochi di strada e merende svoltasi ieri, oggi la Cascina dei Poveri è... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cascina Poveri Maxi Pulizia